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16 июля, 01:58

Марочко: Российские войска вплотную подошли к Ровному

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Продвижение российских подразделений в районе юго-западнее Воздвижевки привело к выходу к селу Ровное в Запорожской области. По словам военного эксперта Андрея Марочко, украинские военнослужащие оставили этот населённый пункт и отошли к Долинке. Об этом пишет ТАСС.

Марочко отметил, что изменения на данном участке произошли в течение последних суток. По его данным, российские силы смогли приблизиться к Ровному, после чего находившиеся там подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) покинули позиции.

Пушилин: Российские военные вплотную подошли к ряду позиций ВСУ у Славянска
Пушилин: Российские военные вплотную подошли к ряду позиций ВСУ у Славянска

А ранее Андрей Марочко заявил, что российские войска зашли глубоко в оборону Вооружённых сил Украины у Любицкого в Запорожской области и развивают наступление на запад. Эксперт добавил, что северо-восточнее Любицкого российские бойцы развивают успех в западном направлении, наступая с Рождественского, юго-западнее Воздвижевки идёт расширение зоны контроля.

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Тимур Хингеев
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