Марочко: Российские бойцы зашли в глубокую оборону ВСУ у Любицкого

По данным военного эксперта Андрея Марочко, российские войска зашли глубоко в оборону Вооружённых сил Украины (ВСУ) у Любицкого в Запорожской области и развивают наступление на запад. Об этом пишет ТАСС.

«Говоря о населённом пункте Любицкое Запорожской области, то, по моему мнению, сейчас наши военнослужащие после закрепления на новых рубежах и позициях начинают подтягивать тылы, потому что в результате рывка наши бойцы продвинулись довольно-таки глубоко в оборону противника», — отмечает эксперт.

Марочко добавил, что северо-восточнее Любицкого российские бойцы развивают успех в западном направлении, наступая с Рождественского, юго-западнее Воздвижевки идёт расширение зоны контроля.

Ранее взрывы гремели в Киевской, Харьковской и Сумской областях. В атаке участвовали беспилотники и баллистические ракеты. В Святошинском районе Киева зафиксировали попадание в складские помещения. В Дарницком районе обломки ракеты рухнули на территории нежилой застройки. Атаковано Дарницкое депо и местная ТЭЦ.