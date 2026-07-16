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16 июля, 01:30

Марочко: Российские бойцы зашли в глубокую оборону ВСУ у Любицкого

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

По данным военного эксперта Андрея Марочко, российские войска зашли глубоко в оборону Вооружённых сил Украины (ВСУ) у Любицкого в Запорожской области и развивают наступление на запад. Об этом пишет ТАСС.

«Говоря о населённом пункте Любицкое Запорожской области, то, по моему мнению, сейчас наши военнослужащие после закрепления на новых рубежах и позициях начинают подтягивать тылы, потому что в результате рывка наши бойцы продвинулись довольно-таки глубоко в оборону противника», — отмечает эксперт.

Марочко добавил, что северо-восточнее Любицкого российские бойцы развивают успех в западном направлении, наступая с Рождественского, юго-западнее Воздвижевки идёт расширение зоны контроля.

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Алена Пенчугина
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