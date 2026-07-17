Конец «Глаза бога»: В России закрыли пять сайтов, торговавших паспортами пользователей

Министерство внутренних дел России инициировало пять уголовных дел в отношении интернет-ресурсов, занимавшихся незаконной торговлей персональными данными граждан. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на запрос ТАСС.

Расследование ведётся по статье 272.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за незаконный сбор, хранение, использование или передачу компьютерной информации, содержащей персональные данные. В настоящее время следствие занимается сбором доказательной базы.

Ранее заместитель начальника Следственного департамента МВД Данил Филиппов уточнил, что деятельность площадок, подобных известному сервису «Глаз бога», была пресечена. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции изъяли серверное оборудование, которое сейчас подвергается детальному изучению. По предварительным данным, на этих сайтах осуществлялась продажа конфиденциальной информации, включая данные паспортов и сведения о банковских счетах граждан.