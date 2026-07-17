Ордер за день до вылета: Семья россиянина раскрыла детали задержания в Ереване

Александр Ермаков из Омска оказался в центре дела об экстрадиции после задержания в аэропорту Еревана. Как рассказал его брат РИА «Новости», американский ордер на арест появился всего за сутки до этого.

«Мы думаем, что ответ по экстрадиции (в США — ред.) будет положительный. Потому что они ордер умудрились в США на него написать буквально за день до вылета. Хотя преступление якобы было совершенно в 2019-2021 годах», — сказал он.

Родственники заявляют, что Александр не связан с деятельностью человека, которого в США называют разыскиваемым хакером. До истории с задержанием мужчина жил в России и трудился в Федеральной службе исполнения наказаний. Близкие Ермакова сейчас пытаются добиться его освобождения и оспорить возможную передачу американской стороне.

Ранее сообщалось о задержании россиянина Александра Ермакова в аэропорту Еревана. Мужчина оказался в поле зрения правоохранителей из-за совпадения имени и фамилии с человеком, которого разыскивают американские власти. Житель Омска приехал в Армению вместе с супругой, однако перед вылетом домой его остановили сотрудники силовых структур. Причиной стала информация из базы Интерпола и запрос со стороны США.