«Большой Лебовски» по-еревански: В Армении россиянина приняли за его тёзку-хакера и задержали

Россиянина Александра Ермакова задержали в аэропорту Еревана и могут экстрадировать в США из-за совпадения имени с разыскиваемым хакером.

Житель Омска прилетел в Армению вместе с супругой на отдых, однако при вылете его остановили сотрудники правоохранительных органов. Основанием стала ориентировка Интерпола и запрос американских силовиков.

В США разыскивается хакер с таким же именем и фамилией, которого связывают с крупной кибератакой на австралийскую медицинскую и страховую компанию Medibank Private. В результате взлома, как утверждалось, были похищены данные около 9,7 миллиона человек.

Разыскиваемый Александр Ермаков также попал под персональные санкции нескольких стран. Однако родственники задержанного россиянина утверждают, что к этому делу он не имеет никакого отношения.

По их словам, омский Ермаков никогда не работал в сфере IT, не владеет английским языком и имеет другое отчество. Задержанный окончил юридический вуз и много лет работал в системе ФСИН.

Адвокаты мужчины Михаил Мушаилов и Раджави Дилан из московского бюро «МУР» пока не дают комментариев по делу. Сейчас россиянин находится в изоляторе уже около двух недель. Его семья пытается добиться освобождения, заявляя, что произошла ошибка из-за совпадения персональных данных, пишет «База».

Ранее Life.ru писал, что в Уфе полная тёзка пытается отсудить долю в квартире у семейной пары. Трёшка в Октябрьском районе десятилетиями принадлежала двум женщинам, пока в прошлом году не появилась неожиданная «наследница».