«Бюрократический двойник» хочет увести квартиру: Ошибка в реестре развязала руки аферистке из Уфы

Жительница Уфы пытается спасти свою квартиру от мошенницы — полной тёзки, которая решила присвоить чужую недвижимость, пишет Baza. Трёшка в Октябрьском районе десятилетиями принадлежала двум женщинам, пока в прошлом году не появилась неожиданная «наследница».

Незнакомка с теми же именем и фамилией пришла к семье с выпиской из ЕГРН, заявив, что половина квартиры перешла ей по наследству от умершего отца. Родные не поверили и начали своё расследование. Выяснилось, что ещё в 2003 году из-за совпадения данных в Росреестре ошибочно заменили одну Анастасию Васильеву на другую — тогда права оформляли без привязки к СНИЛС.

«Двойник» узнала об этом во время собственного банкротства и, вместо того чтобы сообщить об ошибке, изучила историю семьи, продумала легенду и до сих пор продолжает отыгрывать свою роль. Настоящая Анастасия рассказала, что сейчас пытается как можно быстрее разобраться в ситуации.

Ранее правозащитница Екатерина Дуб предупредила о новой схеме мошенников: они используют чужие фотографии или изображения, созданные нейросетями, торопят клиентов, ссылаясь на высокий спрос, требуют предоплату и отправляют ссылки на фишинговые страницы для ввода данных карт. Дуб отметила, что мошенники давят на эмоции, пугают упущенной выгодой.