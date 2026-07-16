Задержанных в Стамбуле россиян депортируют в пятницу

Двоих россиян, задержанных в стамбульском соборе Айя-София за чтение Библии, собираются выслать на родину в пятницу. Об этом ТАСС сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Напомним, ранее сообщалось, что российских туристов задержали за чтение Библии в соборе Святой Софии. Пара Виктория и Игорь Ф. прилетела в Стамбул из Москвы вечером 13 июля, а на следующий день отправилась осматривать одну из главных достопримечательностей города. Во время экскурсии мужчина достал принесённую с собой Библию и начал читать вслух, после чего супругов окружили сотрудники и вывели из здания.