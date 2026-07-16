Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июля, 10:21

Задержанных в Стамбуле россиян депортируют в пятницу

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Двоих россиян, задержанных в стамбульском соборе Айя-София за чтение Библии, собираются выслать на родину в пятницу. Об этом ТАСС сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«Депортация планируется в пятницу», — сказал он.

В Турции арестовали россиянку, не пустившую девочку в буркини в бассейн
В Турции арестовали россиянку, не пустившую девочку в буркини в бассейн

Напомним, ранее сообщалось, что российских туристов задержали за чтение Библии в соборе Святой Софии. Пара Виктория и Игорь Ф. прилетела в Стамбул из Москвы вечером 13 июля, а на следующий день отправилась осматривать одну из главных достопримечательностей города. Во время экскурсии мужчина достал принесённую с собой Библию и начал читать вслух, после чего супругов окружили сотрудники и вывели из здания.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar