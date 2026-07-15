Российские туристы задержаны в Стамбуле за чтение Библии в соборе Святой Софии

Российских туристов задержали за чтение Библии в соборе Святой Софии в Стамбуле. Супругов Викторию и Игоря Ф. перевели в центр содержания иностранцев перед возможным выдворением из Турции, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Пара прилетела в Стамбул из Москвы вечером 13 июля. На следующий день россияне посетили одну из главных достопримечательностей города — собор Святой Софии. Во время экскурсии мужчина достал принесённую с собой Библию и начал читать её. Супругов сразу окружили сотрудники и вывели из здания.

Туристов доставили в полицейский участок в районе Фатих, где начали оформлять документы. У них забрали вещи для описи, сняли шнурки и собирались взять отпечатки пальцев. Супругам не разрешили вернуться в отель, а в отделении не было сотрудников, говорящих на русском языке.

Сейчас решается вопрос об их дальнейшей судьбе. В отношении россиян составили протокол по статье 216 УК Турции — «разжигание ненависти или вражды среди населения либо унижение». Сегодня супругов перевели в центр содержания иностранцев перед депортацией в районе Арнавуткёй. Игорь рассказал, что их разлучили, а также пожаловался на плохое самочувствие.

«С супругой нас разлучили. Давно не ели и чувствуем себя очень плохо», — сообщил мужчина.

Ситуацией занялось Генконсульство России в Стамбуле. В МИД РФ сообщили, что дипломаты находятся на связи с адвокатом пары и выясняют обстоятельства произошедшего. По турецким правилам иностранцев могут помещать в специальные центры содержания до принятия решения о депортации. Административное задержание может длиться до шести месяцев и в отдельных случаях продлеваться ещё на такой же срок.

Между тем, в Швеции подобные акции со священными текстами уже становились причиной международных скандалов. Ранее Life.ru рассказывал, что в 2023 году в Стокгольме несколько раз проходили акции с сожжением Корана. Одним из организаторов выступал выходец из Ирака Салван Момика, который даже получил разрешение полиции на проведение «мероприятий» у мечети. После нескольких акций власти начали изучать вопрос его статуса в стране, однако запрет на подобные действия вводить не стали. Позже шведская полиция также разрешила проведение акции и с сожжением Торы, что вызвало широкий общественный резонанс.