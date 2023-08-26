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Регион
Опубликовано 26 августа 2023, 17:56

Служителям мечети в Швеции разослали сожжённые Кораны

В Швеции неизвестные прислали на дом служителям мечети в Уппсале сожжённые экземпляры Корана. Об этом сообщает газета Aftonbladet.

Теперь в мечети опасаются провокаций и новых публичных осквернений Корана. По данным издания, по периметру были установлены камеры наблюдения в целях безопасности. А общественники в очередной раз призвали власти пересмотреть закон, разрешающий сжигать Священное Писание.

Серийный поджигатель Корана получил по голове в Швеции
Серийный поджигатель Корана получил по голове в Швеции

Напомним, в Швеции участились случаи сожжения Корана. Так, 28 июня у мечети в центре Стокгольма иракский мигрант Салван Момика сжёг священную книгу мусульман, заручившись разрешением полиции. Акции повторились 31 июля и 18 августа, после чего власти заинтересовались законностью нахождения Момика в стране. Однако это не остановило организатора акций, он уже подал 12 новых заявок. Премьер-министр страны Ульф Кристерссон заявил, что в Швеции не планируют запрещать сожжение религиозных книг.

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Татьяна Миссуми
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