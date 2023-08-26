Служителям мечети в Швеции разослали сожжённые Кораны

В Швеции неизвестные прислали на дом служителям мечети в Уппсале сожжённые экземпляры Корана. Об этом сообщает газета Aftonbladet .

Теперь в мечети опасаются провокаций и новых публичных осквернений Корана. По данным издания, по периметру были установлены камеры наблюдения в целях безопасности. А общественники в очередной раз призвали власти пересмотреть закон, разрешающий сжигать Священное Писание.