Служителям мечети в Швеции разослали сожжённые Кораны
В Швеции неизвестные прислали на дом служителям мечети в Уппсале сожжённые экземпляры Корана. Об этом сообщает газета Aftonbladet.
Теперь в мечети опасаются провокаций и новых публичных осквернений Корана. По данным издания, по периметру были установлены камеры наблюдения в целях безопасности. А общественники в очередной раз призвали власти пересмотреть закон, разрешающий сжигать Священное Писание.
Напомним, в Швеции участились случаи сожжения Корана. Так, 28 июня у мечети в центре Стокгольма иракский мигрант Салван Момика сжёг священную книгу мусульман, заручившись разрешением полиции. Акции повторились 31 июля и 18 августа, после чего власти заинтересовались законностью нахождения Момика в стране. Однако это не остановило организатора акций, он уже подал 12 новых заявок. Премьер-министр страны Ульф Кристерссон заявил, что в Швеции не планируют запрещать сожжение религиозных книг.
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