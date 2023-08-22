Серийный поджигатель Корана в Швеции Момика подал дюжину новых заявок
Sveriges Radio: Организатор акций сожжения Корана в Швеции подал 12 новых заявок
Салван Момика во время акции протеста у Посольства Ирака. Обложка © ТАСС / Oscar Olsson
Серийный поджигатель Корана, уроженец Ирака Салван Момика подал властям Швеции ещё 12 заявок на проведение аналогичных мероприятий в Стокгольме, Мальмё и Эребру, пишет Sveriges Radio.
"Салван Момика, который ранее привлёк к себе большое внимание, когда сжёг Коран... подал 12 новых заявок на сожжение Корана в разных местах Стокгольма, Мальмё и Эребру в течение следующих трёх недель", — сообщает издание.
Известно, что заявки были поданы в понедельник, но пока их не подтвердили.
Как ранее сообщал Лайф, очередная протестная акция иракского мигранта Момики прошла 18 августа у Посольства Ирана в Стокгольме. Во время перформанса со сжиганием Священного Писания неизвестная женщина бросилась тушить Коран, но была задержана за это полицией.