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Опубликовано 22 августа 2023, 22:15

Серийный поджигатель Корана в Швеции Момика подал дюжину новых заявок

Sveriges Radio: Организатор акций сожжения Корана в Швеции подал 12 новых заявок

Салван Момика во время акции протеста у Посольства Ирака. Обложка © ТАСС / Oscar Olsson

Салван Момика во время акции протеста у Посольства Ирака. Обложка © ТАСС / Oscar Olsson

Серийный поджигатель Корана, уроженец Ирака Салван Момика подал властям Швеции ещё 12 заявок на проведение аналогичных мероприятий в Стокгольме, Мальмё и Эребру, пишет Sveriges Radio.

"Салван Момика, который ранее привлёк к себе большое внимание, когда сжёг Коран... подал 12 новых заявок на сожжение Корана в разных местах Стокгольма, Мальмё и Эребру в течение следующих трёх недель", — сообщает издание.

Известно, что заявки были поданы в понедельник, но пока их не подтвердили.

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Как ранее сообщал Лайф, очередная протестная акция иракского мигранта Момики прошла 18 августа у Посольства Ирана в Стокгольме. Во время перформанса со сжиганием Священного Писания неизвестная женщина бросилась тушить Коран, но была задержана за это полицией.

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Анатолий Симоненко
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