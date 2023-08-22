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Опубликовано 22 августа 2023, 16:21

Серийный поджигатель Корана получил по голове в Швеции

Серийного поджигателя Корана Салвана Момика побили на улице в Швеции

В пригороде Стокгольма совершено нападение на организатора акций с сожжением Корана. Салвана Момика легко побил молодой человек в боксёрских перчатках, сообщает Aftonbladet.

Серийного поджигателя Корана показательно побили на улице в Швеции. Видео © Tiktok / @gabrielkulen

Спортсмен подошёл к нему и начала наносить лёгкие удары по лицу со словами: "Давай поиграем! Ты и я". Момик играть не захотел и после нескольких попыток дать отпор сбежал под смешки очевидцев этого происшествия. На ломаном английском он призывал "агрессора" успокоиться.

В Швеции заинтересовались законностью нахождения в стране главного сжигателя Коранов
В Швеции заинтересовались законностью нахождения в стране главного сжигателя Коранов

Как ранее сообщал Лайф, очередная протестная акция иракского мигранта Момика прошла 18 августа у Посольства Ирана в Стокгольме. Во время перформанса со сжиганием священного писания неизвестная женщина бросилась тушить Коран, но была задержана за это полицией.

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Tiktok / @gabrielkulen

Андрей Григорьев
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