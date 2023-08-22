Серийный поджигатель Корана получил по голове в Швеции
Серийного поджигателя Корана Салвана Момика побили на улице в Швеции
В пригороде Стокгольма совершено нападение на организатора акций с сожжением Корана. Салвана Момика легко побил молодой человек в боксёрских перчатках, сообщает Aftonbladet.
Серийного поджигателя Корана показательно побили на улице в Швеции. Видео © Tiktok / @gabrielkulen
Спортсмен подошёл к нему и начала наносить лёгкие удары по лицу со словами: "Давай поиграем! Ты и я". Момик играть не захотел и после нескольких попыток дать отпор сбежал под смешки очевидцев этого происшествия. На ломаном английском он призывал "агрессора" успокоиться.
Как ранее сообщал Лайф, очередная протестная акция иракского мигранта Момика прошла 18 августа у Посольства Ирана в Стокгольме. Во время перформанса со сжиганием священного писания неизвестная женщина бросилась тушить Коран, но была задержана за это полицией.
Tiktok / @gabrielkulen