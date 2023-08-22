В пригороде Стокгольма совершено нападение на организатора акций с сожжением Корана. Салвана Момика легко побил молодой человек в боксёрских перчатках, сообщает Aftonbladet.

Спортсмен подошёл к нему и начала наносить лёгкие удары по лицу со словами: "Давай поиграем! Ты и я". Момик играть не захотел и после нескольких попыток дать отпор сбежал под смешки очевидцев этого происшествия. На ломаном английском он призывал "агрессора" успокоиться.