Швеция не будет запрещать сожжение религиозных книг вслед за Данией

В Швеции вслед за Данией не планируют запрещать сожжение религиозных книг. Как объяснил премьер-министр страны Ульф Кристерссон, для этого необходимо внести поправки в конституцию королевства.

По его словам, каждая подверженная острым угрозам страна борется с ними собственными способами. Кристерссон отметил, что с большим уважением относится к инициативам Дании по запрету подобных акций, добавив, что у Швеции другой путь.