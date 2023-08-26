Швеция не будет запрещать сожжение религиозных книг вслед за Данией
Кристерссон: В Швеции не будут вводить запрет на сожжение религиозных книг
В Швеции вслед за Данией не планируют запрещать сожжение религиозных книг. Как объяснил премьер-министр страны Ульф Кристерссон, для этого необходимо внести поправки в конституцию королевства.
По его словам, каждая подверженная острым угрозам страна борется с ними собственными способами. Кристерссон отметил, что с большим уважением относится к инициативам Дании по запрету подобных акций, добавив, что у Швеции другой путь.
"Поступать точно так же, как в Дании, по всей вероятности, потребовало бы внесения поправок в конституцию, поэтому для Швеции это не самый подходящий путь", — приводит его слова телеканал SVT.
Напомним, в последнее время в Швеции и Дании участились случаи сожжения Корана. Так, 28 июня у мечети в центре Стокгольма иракский мигрант Салван Момика сжёг священную книгу мусульман, заручившись разрешением полиции. После этого подобную акцию устроили датские националисты, похваставшись этим всему миру в прямом эфире. Затем поджог Корана они повторили у Посольства Египта и у Посольства Ирака в Копенгагене.
Новые акции с участием Салвана Момики повторились 31 июля и 18 августа, после чего власти заинтересовались законностью его нахождения в стране. Местные тоже начали бороться с ним по-своему и избили. Однако это не остановило организатора акций сожжения Корана, он уже подал 12 новых заявок.
ТАСС / ЕРА / SEDAT SUNA