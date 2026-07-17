«Тихо работают и не светятся»: В AmCham раскрыли, сколько компаний США осталось в России

Большинство западных компаний продолжили работу в России после 2022 года, несмотря на заявления об уходе с рынка. Об этом РИА «Новости» рассказал главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.

Полностью прекратили деятельность в России компании лишь из отдельных западных стран. В качестве примера он привёл финский и британский бизнес. Предприятия из Италии, Франции и Германии, как утверждает Эйджи, в значительной степени сохранили присутствие на российском рынке. Известные бренды вроде Siemens, BMW и Mercedes действительно покинули страну, однако, по мнению главы палаты, основу западного бизнеса в России составляли не крупные корпорации, а представители малого и среднего предпринимательства.

«Что касается американских компаний, то лишь порядка 17% из них ушли. Причины на то у каждой были свои. Одни это сделали под давлением правительства, другим работать не позволили вводимые санкции, третьи, хотя и остались, были вынуждены передать активы российскому менеджменту», — сказал он.

Среди американских компаний, которые продолжили работу, преобладают производители товаров повседневного спроса. В эту категорию входят продукты питания, фармацевтическая продукция, медицинское оборудование и средства гигиены.

Эйджи отметил, что на российских предприятиях американских компаний сейчас работают десятки тысяч граждан России. При этом конкретные названия организаций он раскрывать не стал, объяснив, что многие зарубежные фирмы предпочитают не привлекать внимание к своей деятельности в стране.

Ранее сообщалось, что американский бизнес понёс серьёзные финансовые потери из-за ограничений, введённых в отношении России. За последние четыре года компании из США недосчитались около 200 миллиардов долларов из-за последствий санкционной политики.