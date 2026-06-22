Иностранный бизнес из недружественных государств существенно сократил своё присутствие в российской экономике. С начала 2022 года совокупные активы таких корпораций уменьшились практически вдвое, упав с 481 миллиарда до 244 миллиардов долларов. При этом компании из дружественных или нейтральных стран, наоборот, нарастили свои показатели более чем в два раза, увеличив капитализацию с 26 миллиардов до 53 миллиардов долларов. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на отчётность компаний.

За минувшие годы организации из недружественных юрисдикций недополучили свыше 610 миллиардов долларов выручки и как минимум 16 миллиардов чистой прибыли. Если в 2021 году они заработали более 280 миллиардов долларов, то в последующие четыре года — в среднем на 153 миллиарда долларов меньше нормы ежегодно. Размер собственного капитала таких структур рухнул почти на 58%, опустившись до 82 миллиардов долларов.

Наиболее серьёзные финансовые потери зафиксированы в автопроме, где выручка просела на 215 миллиардов долларов. Также существенно пострадали потребительский сектор и сегмент электроники — падение составило 115 и 94 миллиарда долларов соответственно.

Максимальное сокращение стоимости активов наблюдается в капиталоемких отраслях. В энергетике иностранные игроки лишились свыше 74 миллиардов долларов, в финансовом секторе — 30 миллиардов. Значительный ущерб также затронул производство оборудования, недвижимость и торговлю.

Несмотря на массовый уход или ограничение деятельности, около половины зарубежных компаний продолжают контролировать свои ресурсы в РФ. Экономический ландшафт страны продолжает трансформироваться, замещая ушедших игроков новыми партнёрами.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что немецкие бизнесмены, впервые за несколько лет посетившие Петербургский международный экономический форум, показывают правильный пример властям Германии. Он тажке назвал это решение позитивным сигналом и отметил готовность предпринимателей из ФРГ к возобновлению партнёрства с Россией.