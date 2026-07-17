Народ за императрицу, но власти против: В Японии переписали закон о троне

Парламент Японии одобрил поправки к закону об императорском доме, который определяет порядок наследования трона, но запрет на женщин-императриц остался в силе. Об этом сообщило издание Euronews.

Новые правила позволят императорской семье усыновлять дальних родственников мужского пола старше 15 лет. Их будущие сыновья смогут претендовать на трон. Кроме того, принцессы теперь сохранят свой статус даже после свадьбы с человеком не из императорской фамилии.

При этом женщинам по-прежнему закрыт путь к престолу. И это несмотря на популярность 24-летней принцессы Айко, дочери императора Нарухито, а также опасения из-за сокращения императорского рода. По действующим правилам трон перейдёт к младшему брату Нарухито — 60-летнему наследному принцу Фумихито, а затем к его племяннику, 19-летнему принцу Хисахито.

Если у Хисахито не родится сын, нынешняя ветвь династии прервётся — если только закон снова не изменят.

Правило о наследовании только по мужской линии восходит к закону 1889 года. Тогда установили, что императором может стать лишь мужчина, происходящий по отцовской линии. Эту норму перенесли и в обновлённый закон 1947 года. Нынешние поправки стали первыми изменениями основного текста с 1949 года.

Опросы показывают, что общество в целом поддерживает идею женщины на троне. По данным газеты Mainichi Shimbun, в конце марта за императрицу высказался 61% опрошенных, против — лишь 9%. А опрос более двух тысяч человек, проведённый 20–21 июня, показал уже 73% сторонников.

Однако часть консервативных политиков против такой реформы. Среди них — Санаэ Такаити, первая женщина на посту премьер-министра страны.

Профессор Нагойского университета и специалист по японской монархии Хидэя Каваниси заявил AFP, что новый закон не отражает мнение народа. По его словам, для консервативного крыла правящей Либерально-демократической партии главное — сохранить наследование трона только по мужской линии. Именно поэтому они не хотят прислушиваться к людям.

«Это связано с тем, что твёрдый консервативный электорат, который их поддерживает, придерживается взглядов, близких к мужскому шовинизму», — отметил он. Каваниси добавил, что подобная мера, вероятно, понадобилась политикам, чтобы обеспечить себе голоса на выборах.

Также ранее в Японии разгорелся скандал из-за слов депутата правящей партии Хирофуми Накасонэ о принцессе Айко. Как передало агентство Kyodo, во время лекции в городе Такаока он заявил, что Айко не сможет занять трон, а если бы всё же стала императрицей, то желающего жениться на ней попросту не нашлось бы. Политик подчеркнул, что наследование престола обернулось бы для неё огромной ответственностью, прежде всего из-за обязанности родить наследника.