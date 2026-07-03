Масштабное перевооружение: Япония готовится к изменению баланса сил на Дальнем Востоке

В Азиатско-Тихоокеанском регионе формируется военное сообщество, аналогичное НАТО, и возглавит его, вероятнее всего, Япония. Об этом заявил военный аналитик Алексей Леонков.

По его словам в комментарии «Царьграду», в японском парламенте уже обсуждаются изменения законодательства, расширяются полномочия армии, создаются новые роды войск. Сама структура вооружённых сил всё больше напоминает американскую модель. Эксперт отметил, что премьер Санаэ Такаити проводит политику, которую можно назвать возрождением японского милитаризма.

Одновременно с политическими переменами идёт масштабное перевооружение. Речь о размещении американских комплексов, появлении ракет средней дальности, крылатых ракет «Томагавк» и других систем, способных поражать цели на расстоянии около тысячи километров. Таким образом, по мнению Леонкова, восточная страна готовится к войне с Россией, Китаем и КНДР.

Аналитик подчеркнул, что происходящее не случайно и требует самого пристального внимания. Формирование нового военного альянса в АТР может коренным образом изменить баланс сил в регионе.

Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов в беседе с Life.ru отмечал, что отношения Москвы и Токио близки к нулю не по вине РФ. По его словам, японская риторика становится всё агрессивнее, а за ней следуют конкретные действия. Особую тревогу вызывает размещение в Японии американских ракет средней и меньшей дальности — в японских СМИ уже обсуждают доступность Владивостока для ударов.