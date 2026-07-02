«Прямая угроза»: Посол Долгов отреагировал на рассуждения в Японии об ударах по Владивостоку

Отношения Москвы и Токио фактически находятся «в состоянии, близком к нулю», — и не по вине России. Риторика японской стороны становится всё более агрессивной, а за словами следуют и конкретные действия. Ухудшение отношений с Японией и растущие риски для безопасности России в Азиатско‑Тихоокеанском регионе в беседе с Life.ru прокомментировал чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

Особую тревогу у российской стороны вызывает размещение в Японии американских ракет средней и меньшей дальности. Посол обратил внимание на статьи японских СМИ, где обсуждают доступность Владивостока для ударов при постановке на дежурство дальнобойных ракет или американских бомбардировщиков.

«Это прямая угроза безопасности нашей страны, и не только нашей страны — всего региона. Опасная тенденция, очень опасная тенденция», — подчеркнул Долгов.

Посол также указал на всплеск реваншистских и милитаристских настроений в Японии, которые, по его оценке, направлены не только против России, но и против Китая. Этому сопутствуют рост военных расходов и модернизация японских вооружённых сил.

«Печально, что Токио не хочет предметно рассматривать никакие предложения, российские в первую очередь, по взаимному укреплению безопасности в АТР, идёт по пути вот такого реваншизма, милитаризма», — отметил Долгов.

Дипломат напомнил, что любые угрозы безопасности России будут купироваться военно‑политическими средствами.

«У нас достаточно серьёзные силы и средства на Дальнем Востоке: и Тихоокеанский флот, и другие соответствующие возможности, поэтому понятно, что мы за этим следим, понятно, что без внимания все эти действия не останутся», — заявил он.

Отдельное внимание посол уделил проблеме исторической памяти. В частности, он обратил внимание на то, как в Японии трактуют события Второй мировой войны.

«У них запрещено говорить, что это [сбросили атомные бомбы] сделали США. Просто откуда‑то с неба прилетели бомбы», — заметил Долгов, добавив, что такая избирательная память создаёт дополнительные риски.

По мнению посла, японский милитаризм в прошлом уже неоднократно приводил страну к тяжёлым последствиям и повторение этого сценария не принесёт Японии никакой выгоды.

«Ничего Япония от этого не выиграет, только проиграет», — заключил Константин Долгов.

Ранее сообщалось о тревожной тенденции в японских СМИ. Пресса почти в каждой статье про новые дальнобойные ракеты или американские бомбардировщики прописывает угрозы, отмечая, что теперь под ударом могут оказаться Пекин, Пхеньян и Владивосток.