«Владивосток доступен для ударов»: Японские СМИ угрожают российскому городу

Японская пресса систематически упоминает Владивосток в контексте возможных ракетных ударов. Об этом в интервью заявил исполняющий обязанности представителя МИД РФ во Владивостоке Евгений Волосастов. По его словам, практически каждая публикация о появлении в Японии дальнобойных ракет или американских бомбардировщиков сопровождается угрозами в адрес российского города.

«Практически любая публикация в японской прессе о постановке на дежурство новых дальнобойных крылатых ракет или появлении на местных авиабазах американских бомбардировщиков сопровождается комментарием, что теперь для ударов стали доступны «китайский Пекин, северокорейский Пхеньян и российский Владивосток», – сказал дипломат РИА «Новости».

Волосастов отметил, что сложно сказать, идёт ли речь о подсознательном нагнетании обстановки или же о работе по шаблону, спущенному сверху. Однако, по его словам, не замечать такие комментарии невозможно.

Ранее Life.ru писал, что Мария Захарова пообещала ответ на размещение американских ракет средней и меньшей дальности в Японии, назвав это прямой угрозой дальневосточным рубежам России. Она подчеркнула, что Москва примет компенсирующие меры для обеспечения безопасности.