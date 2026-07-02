Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 01:20

«Владивосток доступен для ударов»: Японские СМИ угрожают российскому городу

МИД РФ: Японская пресса угрожает Владивостоку ракетами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ioanuverdeanu

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ioanuverdeanu

Японская пресса систематически упоминает Владивосток в контексте возможных ракетных ударов. Об этом в интервью заявил исполняющий обязанности представителя МИД РФ во Владивостоке Евгений Волосастов. По его словам, практически каждая публикация о появлении в Японии дальнобойных ракет или американских бомбардировщиков сопровождается угрозами в адрес российского города.

«Практически любая публикация в японской прессе о постановке на дежурство новых дальнобойных крылатых ракет или появлении на местных авиабазах американских бомбардировщиков сопровождается комментарием, что теперь для ударов стали доступны «китайский Пекин, северокорейский Пхеньян и российский Владивосток», – сказал дипломат РИА «Новости».

Волосастов отметил, что сложно сказать, идёт ли речь о подсознательном нагнетании обстановки или же о работе по шаблону, спущенному сверху. Однако, по его словам, не замечать такие комментарии невозможно.

«Соседи похолодели»: В Китае отреагировали на слова Шойгу о милитаризации Японии
«Соседи похолодели»: В Китае отреагировали на слова Шойгу о милитаризации Японии

Ранее Life.ru писал, что Мария Захарова пообещала ответ на размещение американских ракет средней и меньшей дальности в Японии, назвав это прямой угрозой дальневосточным рубежам России. Она подчеркнула, что Москва примет компенсирующие меры для обеспечения безопасности.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Япония
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar