В порядке живой очереди: В Дагестане коровы пришли помыться на мойку

Необычных посетителей заметили на одной из автомоек в Табасаранском районе Дагестана. Вместо автомобилей на площадках для мойки оказались четыре коровы. Кадры с животными появились в Telegram-канале Mash Gor.

В Дагестане коровы пришли на автомойку. Видео © Telegram / Mash Gor

На записи видно, как несколько коров расположились на специальных площадках, где обычно моют машины. Автор видео с юмором предположил, что животные будто бы пришли дождаться своей очереди на водные процедуры.

«Здесь на автомойках в порядке живой очереди купаются коровы. Сейчас пока они выжидают. По ходу, ещё не запустили или денег им не хватило. В общем, в Табасаранском районе даже коровы моются на автомойках», — сказал автор ролика.

Ранее стало известно о серьёзных последствиях ливней в Гергебильском районе Дагестана, где из-за подтопления фермы погибло около 130 животных. Под удар стихии попало хозяйство в селе Кикуни. Весь погибший крупный и мелкий рогатый скот принадлежал одному владельцу.