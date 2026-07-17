В порядке живой очереди: В Дагестане коровы пришли помыться на мойку
В Дагестане коровы пришли на автомойку и попали на видео
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Gemini
Необычных посетителей заметили на одной из автомоек в Табасаранском районе Дагестана. Вместо автомобилей на площадках для мойки оказались четыре коровы. Кадры с животными появились в Telegram-канале Mash Gor.
В Дагестане коровы пришли на автомойку. Видео © Telegram / Mash Gor
На записи видно, как несколько коров расположились на специальных площадках, где обычно моют машины. Автор видео с юмором предположил, что животные будто бы пришли дождаться своей очереди на водные процедуры.
«Здесь на автомойках в порядке живой очереди купаются коровы. Сейчас пока они выжидают. По ходу, ещё не запустили или денег им не хватило. В общем, в Табасаранском районе даже коровы моются на автомойках», — сказал автор ролика.
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