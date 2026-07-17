Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 08:01

В порядке живой очереди: В Дагестане коровы пришли помыться на мойку

В Дагестане коровы пришли на автомойку и попали на видео

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Gemini

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Gemini

Необычных посетителей заметили на одной из автомоек в Табасаранском районе Дагестана. Вместо автомобилей на площадках для мойки оказались четыре коровы. Кадры с животными появились в Telegram-канале Mash Gor.

В Дагестане коровы пришли на автомойку. Видео © Telegram / Mash Gor

На записи видно, как несколько коров расположились на специальных площадках, где обычно моют машины. Автор видео с юмором предположил, что животные будто бы пришли дождаться своей очереди на водные процедуры.

«Здесь на автомойках в порядке живой очереди купаются коровы. Сейчас пока они выжидают. По ходу, ещё не запустили или денег им не хватило. В общем, в Табасаранском районе даже коровы моются на автомойках», — сказал автор ролика.

«Му-у-у-ундиаль» по‑брянски: Корова внезапно сорвала матч между «Орбитой» и БХЗ
«Му-у-у-ундиаль» по‑брянски: Корова внезапно сорвала матч между «Орбитой» и БХЗ

Ранее стало известно о серьёзных последствиях ливней в Гергебильском районе Дагестана, где из-за подтопления фермы погибло около 130 животных. Под удар стихии попало хозяйство в селе Кикуни. Весь погибший крупный и мелкий рогатый скот принадлежал одному владельцу.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Общество
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar