«Му-у-у-ундиаль» по‑брянски: Корова внезапно сорвала матч между «Орбитой» и БХЗ
Корова выбежала на поле во время матча Кубка Брянской области
Корова прервала матч Кубка Брянской области. Обложка © Telegram / РФС
Во время матча 1/16 финала Кубка Брянской области по футболу на поле неожиданно выбежала корова. Момент попал на видео и был опубликован в Telegram-канале Российского футбольного союза.
Корова прервала матч Кубка Брянской области. Видео © Telegram / РФС
Встреча между «Орбитой» из Ивота и БХЗ из Сельца прошла 15 июня на поле хозяев и завершилась разгромом 5:0 в пользу гостей. Курьёзный эпизод случился в начале второго тайма: животное галопом пронеслось вдоль кромки поля.
«Ой-ёй-ёй! Ничего себе! Это что такое?! Я такое впервые в жизни вижу! Корова или буйвол — кто это выбежал на поле? Я теперь понимаю, почему все разбежались по сторонам. Обалдеть!», — сказал комментатор.
Ранее сообщалось, что турецкий комментатор Мурат Экрем Чимен отстранён от работы на чемпионате мира за то, что в прямом эфире перепутал сборные Ирана и Новой Зеландии. Нелепый эпизод случился в матче группового этапа, который завершился ничьей 2:2. На протяжении примерно четырёх минут Чимен путал атаки одной команды с действиями другой несколько раз.
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