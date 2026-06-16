«Му-у-у-ундиаль» по‑брянски: Корова внезапно сорвала матч между «Орбитой» и БХЗ

Во время матча 1/16 финала Кубка Брянской области по футболу на поле неожиданно выбежала корова. Момент попал на видео и был опубликован в Telegram-канале Российского футбольного союза.

Корова прервала матч Кубка Брянской области. Видео © Telegram / РФС

Встреча между «Орбитой» из Ивота и БХЗ из Сельца прошла 15 июня на поле хозяев и завершилась разгромом 5:0 в пользу гостей. Курьёзный эпизод случился в начале второго тайма: животное галопом пронеслось вдоль кромки поля.

«Ой-ёй-ёй! Ничего себе! Это что такое?! Я такое впервые в жизни вижу! Корова или буйвол — кто это выбежал на поле? Я теперь понимаю, почему все разбежались по сторонам. Обалдеть!», — сказал комментатор.

Ранее сообщалось, что турецкий комментатор Мурат Экрем Чимен отстранён от работы на чемпионате мира за то, что в прямом эфире перепутал сборные Ирана и Новой Зеландии. Нелепый эпизод случился в матче группового этапа, который завершился ничьей 2:2. На протяжении примерно четырёх минут Чимен путал атаки одной команды с действиями другой несколько раз.