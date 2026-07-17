Россиянам объяснили, как гормональные мази побеждают псориаз и дерматит

Врач-дерматовенеролог Елизавета Шухман в интервью «Чемпионату» рассказала о роли гормональных мазей в уходе за кожей. Эти препараты представляют собой топические кортикостероиды — синтетические аналоги гормонов надпочечников, которые при правильном применении действуют местно и не влияют на общий гормональный фон.

По словам эксперта, такие средства блокируют выработку медиаторов воспаления, уменьшая красноту, отёк и зуд уже через несколько часов. При атопическом дерматите, псориазе и контактном дерматите, когда негормональные препараты не справляются, кортикостероиды становятся терапией выбора. Для атопического дерматита рекомендовано «проактивное» применение — нанесение мази два раза в неделю на ранее поражённые участки снижает частоту рецидивов на 50–70%.

Лекарства делятся на семь классов активности: от слабых (гидрокортизон 1%) до сверхсильных (клобетазол), что позволяет подбирать терапию под зону и тяжесть процесса. При нанесении специалист советует использовать «правило кончика пальца»: одна фаланга выдавленной мази (0,5 г) равна площади двух ладоней, что помогает избежать передозировки.

Ранее сообщалось, что некоторые мази и гели (с ретиноидами, тетрациклиновыми антибиотиками, противогрибковыми, НПВП с кетопрофеном и экстрактом зверобоя) могут вызывать фотосенсибилизацию — повышенную чувствительность кожи к солнцу, что приводит к покраснениям и ожогам. Гормональные мази не вызывают такой реакции, но истончают кожу, поэтому в период лечения рекомендуется избегать солнца с 10 до 16 часов, закрывать участки одеждой и использовать SPF 30–50 даже в пасмурную погоду.