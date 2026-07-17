На Урале более 40 тысяч верующих почтили память царской семьи крестным ходом

В Екатеринбурге состоялось главное богослужение в память о святых царственных страстотерпцах, на которое собралось 44 тысячи православных христиан. Верующие молились вместе с Митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением и 18 архиереями, а затем прошли крестным ходом до монастыря на Ганиной Яме, сообщает URA.ru.

В Екатеринбурге 44 тыс. верующих почтили память царской семьи крестным ходом. Фото © Telegram / Фонд святой Екатерины

Митрополит Евгений подчеркнул, что для уральцев этот день имеет особое значение, ведь убиение Царской семьи произошло именно здесь 108 лет назад. Владыка отметил, что почитание последнего русского императора и его близких распространено по всей стране и за рубежом.

«Заходишь в храм — и везде есть икона с их изображением», — сказал он.

Обращение к верующим от Святейшего Патриарха передал митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Помощь в организации праздника оказал Фонд святой Екатерины. Крестный ход и богослужение стали кульминацией недели памяти, приуроченной к трагической дате — расстрелу Николая II и его семьи в ночь на 17 июля 1918 года.

В Екатеринбурге 44 тыс. верующих почтили память царской семьи крестным ходом. Фото © Telegram / Фонд святой Екатерины

«Значение царя для России было колоссальным. Сколько он мог сделать и сколько он сделал, наверное, никто не знает. После него для России столько не делал ни один из руководителей», — отметил владыка Евгений, выразив надежду, что почитание государя поможет восстановлению справедливости и возрождению его деяний.

Ранее в Томске на территории исторического факультета ТПУ установили бюст Николая II, в честь которого университет был назван до революции. Император, связанный с городом ещё с визита цесаревича, учредил этот первый за Уралом технологический вуз, и губернатор Владимир Мазур назвал открытие новым памятным местом в честь великой истории.