В Томском политехническом университете открыли бюст Николая II

У корпуса исторического факультета Томского политехнического университета открыли бюст последнего российского императора Николая II. До революции вуз носил его имя, рассказал губернатор региона Владимир Мазур.

С городом Николая II связывает многое. Ещё цесаревичем он останавливался здесь во время Восточного путешествия, а позже именно император принял решение учредить первый за Уралом технологический университет — нынешний ТПУ.

«Вместе с бюстом Николаю II в Томске появилось ещё одно памятное место, проходя мимо которого каждый будет отдавать дань памяти великой истории великого народа», — отметил Мазур.

Глава региона подчеркнул, что Томский политех, которому на днях исполнилось 130 лет, остаётся одним из лучших технических вузов страны. Его выпускники руководят крупными предприятиями, создают новые технологии и участвуют в национальных проектах в сфере атомной энергетики, материалов, химии и космоса.

