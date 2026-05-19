Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 11:49

В Томском политехническом университете открыли бюст Николая II

Бюст Николая II в Томске. Обложка © Telegram / Владимир Мазур

Бюст Николая II в Томске. Обложка © Telegram / Владимир Мазур

У корпуса исторического факультета Томского политехнического университета открыли бюст последнего российского императора Николая II. До революции вуз носил его имя, рассказал губернатор региона Владимир Мазур.

С городом Николая II связывает многое. Ещё цесаревичем он останавливался здесь во время Восточного путешествия, а позже именно император принял решение учредить первый за Уралом технологический университет — нынешний ТПУ.

«Вместе с бюстом Николаю II в Томске появилось ещё одно памятное место, проходя мимо которого каждый будет отдавать дань памяти великой истории великого народа», — отметил Мазур.

Глава региона подчеркнул, что Томский политех, которому на днях исполнилось 130 лет, остаётся одним из лучших технических вузов страны. Его выпускники руководят крупными предприятиями, создают новые технологии и участвуют в национальных проектах в сфере атомной энергетики, материалов, химии и космоса.

Ждут, пока уедут реставраторы: В Петербурге пожаловались на голубей у памятников
Ждут, пока уедут реставраторы: В Петербурге пожаловались на голубей у памятников

Ранее Life.ru сообщал, что в Москве у стадиона «Динамо» появился памятник в честь Юрия Никулина. Появление памятника на улице, носящей его имя, и у стадиона «Динамо», где он поддерживал любимую команду, назвали глубоко символичным.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Общество
  • Томская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar