Урожай зерна в России превысил 21 млн тонн

Российские аграрии с начала уборочной кампании собрали более 21 млн тонн зерновых. Об этом заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут на пленарном заседании Всероссийского дня поля.

При этом темпы работ пока отстают от прошлогодних показателей. По словам главы Минсельхоза, задержка по уборочной площади составляет около 2,5 млн гектаров.

Ранее отраслевые эксперты отмечали, что уборочная кампания в России началась на одну-две недели позже, чем годом ранее. Среди причин назывались погодные условия, из-за которых сельхозтехника не могла вовремя выйти в поля.

Несмотря на отставание, Минсельхоз оценивает потенциал урожая в 2026 году как высокий. Особенно благоприятная ситуация, по словам Лут, складывается в южных регионах России.