Блогерша погибла в медовый месяц после столкновения с участником Олимпиады

Немецкая блогерша Лаура Виктория Хэртиг умерла после аварии, случившейся во время медового месяца в Италии. Девушке было 30 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

ДТП произошло 23 июня на горной дороге у перевала Селла. Велосипед Хэртиг лоб в лоб столкнулся с мотоциклом, которым управлял бывший итальянский горнолыжник и участник Олимпийских игр Петер Рунггальдир.

От удара двухколёсный транспорт девушки разломился пополам, а сама она упала на асфальт. Спасатели реанимировали пострадавшую на месте и доставили вертолётом в больницу Больцано.

Позже Лауру перевезли в специализированную клинику в Баварии. Врачи боролись за её жизнь 19 дней, однако 12 июля она скончалась от полученных травм. Всего за два дня до трагедии путешественница опубликовала кадры со своей свадьбы, после которой она вместе с мужем отправилась проводить медовый месяц в любимых Доломитовых Альпах.

57-летний Рунггальдир также получил серьёзные повреждения. Прокуратура Тренто продолжает устанавливать обстоятельства происшествия.