Ворвались к ресторану и увезли: Блогершу похитили при возлюбленном, а его самого ранили

В Колумбии неизвестные с оружием увезли 29-летнюю блогершу Зуланди Мамбускай прямо при её молодом человеке. Об этом рассказал портал Need To Know.

Всё случилось вечером 11 июля в департаменте Каука. К ресторану, где девушка сидела вместе с бойфрендом, подъехали четверо мужчин с оружием. Они схватили Мамбускай и затолкали её в автомобиль. Спутник блогерши попытался помешать нападавшим, но те открыли по нему огонь и ранили.

Сейчас девушку разыскивает полиция. О том, в каком состоянии находится её возлюбленный, ничего не известно. По имеющимся данным, в этом районе действуют преступные группировки.

Мамбускай вела аккаунт в TikTok. Там она делилась записями о причёсках и макияже.

Также ранее в американском городе Мирамар во Флориде застрелили 21-летнюю блогершу Брианну Джонсон, известную как DreamDoll Brii. По данным телеканала CBS со ссылкой на местную полицию, девушка ехала в лаймово-зелёном Lamborghini Urus с двумя мужчинами, когда рядом остановился белый седан и из него выпустили более десяти пуль. После обстрела внедорожник потерял управление и врезался в жилой дом.