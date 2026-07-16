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Регион
16 июля, 08:25

Ворвались к ресторану и увезли: Блогершу похитили при возлюбленном, а его самого ранили

В Колумбии похитили блогершу Мамбускай на глазах у бойфренда

Обложка: ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обложка: ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Колумбии неизвестные с оружием увезли 29-летнюю блогершу Зуланди Мамбускай прямо при её молодом человеке. Об этом рассказал портал Need To Know.

Всё случилось вечером 11 июля в департаменте Каука. К ресторану, где девушка сидела вместе с бойфрендом, подъехали четверо мужчин с оружием. Они схватили Мамбускай и затолкали её в автомобиль. Спутник блогерши попытался помешать нападавшим, но те открыли по нему огонь и ранили.

Сейчас девушку разыскивает полиция. О том, в каком состоянии находится её возлюбленный, ничего не известно. По имеющимся данным, в этом районе действуют преступные группировки.

Мамбускай вела аккаунт в TikTok. Там она делилась записями о причёсках и макияже.

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Также ранее в американском городе Мирамар во Флориде застрелили 21-летнюю блогершу Брианну Джонсон, известную как DreamDoll Brii. По данным телеканала CBS со ссылкой на местную полицию, девушка ехала в лаймово-зелёном Lamborghini Urus с двумя мужчинами, когда рядом остановился белый седан и из него выпустили более десяти пуль. После обстрела внедорожник потерял управление и врезался в жилой дом.

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Вероника Бакумченко
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