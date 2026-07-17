Уплыли без жилетов и пропали: На Красноярском море спасли троих беспечных сапбордистов

Две несовершеннолетние заблудились во время прогулки на сапбордах в Сыдинском заливе Красноярского водохранилища (известно также как Красноярское море). Спасатели нашли их после сигнала от обеспокоенной матери, сообщили в КГКУ «Спасатель».

Инцидент произошёл вечером 16 июля в районе Сыдинского залива Красноярского края. Две девочки отправились кататься на сапбордах без спасательных жилетов и вскоре исчезли из поля зрения своей матери. Женщина обратилась за помощью по номеру 112, после чего на поиски детей направился катер Краснотуранской спасательной станции.

«Спасатели Краснотуранской спасательной станции оперативно выехали на катере на акваторию залива и уже через несколько минут обнаружили юных путешественников. Девочки признались, что потеряли ориентир, поэтому заплыли слишком далеко и сильно устали», — говорится в сообщении.

Чуть позже диспетчер 112 направил на ту же локацию новую ориентировку. Очевидцы заметили, как в сторону открытой воды на сапе движется нетрезвый человек. Средств спасения при нём не было.

Поиски продолжались более получаса. Сотрудники станции обнаружили 38-летнего мужчину и доставили его на базу отдыха, где передали родственникам.

Специалисты призывают владельцев досок соблюдать меры безопасности. При выходе на водоём необходимо надевать жилет. Категорически нельзя приближаться к маломерным судам и употреблять алкоголь перед заплывом.

Ранее в акватории Финского залива произошёл инцидент с двумя женщинами, которые отправились на прогулку на сапбордах в условиях ухудшившейся погоды. Отдыхающие находились на воде без спасательных жилетов и не смогли самостоятельно вернуться к берегу.