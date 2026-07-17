Не спешите платить: Россиянам объяснили, когда УК обязана бесплатно заменить батарею

Управляющая компания обязана бесплатно менять радиаторы в квартирах, если на них нет кранов или вентилей. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Такие приборы нельзя отключить отдельно, не перекрывая весь стояк. Поэтому они считаются частью общедомовой системы отопления, а не личным имуществом владельца жилья.

«Многие думают: «Всё, что внутри квартиры — моё. Если сломалось — плачу сам». Это заблуждение стоит людям серьёзных денег», — цитирует парламентария РИА «Новости».

По его словам, эту позицию ещё в 2009 году подтвердил Верховный суд России. На соответствующее решение до сих пор ссылаются суды по всей стране. Если батарея протекает или существует угроза прорыва и затопления соседей, коммунальщики должны оперативно устранить проблему. Замена в такой ситуации входит в базовые обязанности обслуживающей организации.

Согласие общего собрания собственников для проведения аварийных работ не требуется. Жильцы уже оплачивают содержание общедомового имущества по ежемесячным квитанциям.

С мая 2026 года квитанции за ЖКУ стали подробнее. Расходы на уборку, текущий ремонт, обслуживание инженерных систем, лифтов и общедомовых счётчиков должны указывать отдельными строками, чтобы собственники понимали, за что именно платят