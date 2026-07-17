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17 июля, 11:06

Не спешите платить: Россиянам объяснили, когда УК обязана бесплатно заменить батарею

Депутат Свищёв: УК должна бесплатно менять батареи, если они не имеют кранов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Управляющая компания обязана бесплатно менять радиаторы в квартирах, если на них нет кранов или вентилей. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Такие приборы нельзя отключить отдельно, не перекрывая весь стояк. Поэтому они считаются частью общедомовой системы отопления, а не личным имуществом владельца жилья.

«Многие думают: «Всё, что внутри квартиры — моё. Если сломалось — плачу сам». Это заблуждение стоит людям серьёзных денег», цитирует парламентария РИА «Новости».

По его словам, эту позицию ещё в 2009 году подтвердил Верховный суд России. На соответствующее решение до сих пор ссылаются суды по всей стране. Если батарея протекает или существует угроза прорыва и затопления соседей, коммунальщики должны оперативно устранить проблему. Замена в такой ситуации входит в базовые обязанности обслуживающей организации.

Согласие общего собрания собственников для проведения аварийных работ не требуется. Жильцы уже оплачивают содержание общедомового имущества по ежемесячным квитанциям.

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Полина Никифорова
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