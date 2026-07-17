ВС России запретил включать в платёжки долги по ЖКУ старше трёх лет

Верховный суд России поддержал запрет на включение в платежные документы долгов по ЖКУ старше трёх лет. Это следует из определения суда.

Спор возник между региональным фондом капитального ремонта и Органом государственного жилищного надзора. Фонд пытался оспорить предписание убрать из квитанций задолженность по взносам за 2016–2023 годы.

Суд первой инстанции отказал ФКР. Там указали, что фонд сохраняет возможность взыскать задолженность через суд, а предписание надзорного органа не лишает его такого права.

Апелляция заняла другую позицию и отменила предписание. Суд посчитал, что Жилищный кодекс не содержит прямого запрета на указание в платежках долгов старше трёх лет. Кроме того, срок исковой давности применяется только судом и по заявлению стороны процесса.

Кассационная инстанция вновь встала на сторону надзорного органа. Суд отметил, что жилищный контроль должен защищать имущественные права собственников, а срок исковой давности нужен для правовой определённости.

При этом истечение срока давности само по себе не прекращает обязательство. Однако должник получает защиту от принудительного взыскания задолженности.

Верховный суд отказался пересматривать дело. Таким образом, включение в платежные документы долгов по ЖКУ старше трёх лет было признано недопустимым.

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