Бывшего замдиректора «Калашникова» Панкина задержали за хищение 100 млн рублей

В Москве задержали бывшего заместителя гендиректора концерна «Калашников» Сергея Панкина по делу о мошенничестве на 100 млн рублей. Об этом пишет Mash.

Фигуранта обвиняют в хищении средств при поставках военной экипировки. Договоры на армейскую форму заключались от лица НИИ Стали.

По версии следствия, обмундирование, включая тканевые элементы бронежилетов и шлемов, должно было производиться в России. Однако продукцию ввезли из Китая, а в документах завысили стоимость закупки.

Разницу в цене 46-летний Панкин, как полагают оперативники, присваивал. Для реализации этой схемы он использовал собственную компанию ООО «Евростар».

В конце января текущего года менеджер заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону боевых действий. По данным следствия, этот шаг был попыткой избежать уголовного преследования.

Контракт должен был завершиться 28 июля. Однако из-за проблем со здоровьем мужчина досрочно возвратился с передовой.

15 июля его задержали сотрудники ФСБ. Сейчас решается вопрос об аресте экс-заместителя руководителя.