Бывший партнёр Иванова признал вину по делу о взятках на 1,3 млрд рублей

Предприниматель Сергей Бородин признал вину в получении взяток на сумму свыше 1,3 млрд рублей. Дело рассматривает Симоновский суд Москвы. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

Следствие считает, что Бородин действовал вместе с бывшим заместителем министра обороны России Тимуром Ивановым. Предприниматель заключил досудебное соглашение, поэтому материалы в отношении него выделили в отдельное производство.

«Обвинение мне понятно, вину признаю», — заявил Бородин в ответ на вопрос судьи.

По версии обвинения, Иванов и Бородин создали устойчивую организованную группу. Участники заранее распределили роли и на протяжении нескольких лет получали незаконное вознаграждение от главы компании «ОлимпСитиСтрой» Александра Фомина. Следствие полагает, что компания Фомина получила государственный контракт Минобороны на строительство военных объектов. В обмен бизнесмен передавал деньги за общее покровительство.

Кроме того, Фомин за свой счёт построил на участках Иванова и Бородина в Тверской области два дома и две бани. Там также появились две вертолётные площадки, ангары и дом охраны.

По данным прокуратуры, с 24 мая 2018 года по 31 декабря 2021 года сумма взяток составила 1 млрд 208 млн 55 тыс. 835 рублей 60 копеек. Ещё 152 млн рублей Фомин, как считает следствие, передал Иванову и Бородину в 2022 году. Уголовное дело против Иванова и Фомина тот же суд рассматривает в закрытом режиме. Бывший замминистра обороны вину не признаёт. Следующее заседание назначили на 31 июля.

Ранее сообщалось, что Московский городской суд отказал Тимуру Иванову в заключении контракта для прохождения службы в зоне специальной военной операции. Суд рассмотрел его жалобу на решение Мещанского районного суда, который не удовлетворил иск к Минобороны и военному комиссариату Москвы. Апелляционная инстанция признала первоначальное решение законным и обоснованным. После этого отказ вступил в силу.