Мать и гражданская жена навестили Тимура Иванова в СИЗО «Лефортово»

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов встретился в СИЗО «Лефортово» со своей матерью и гражданской супругой. О визите рассказал источник из окружения фигуранта, передаёт РИА «Новости».

Обе женщины уже побывали у арестованного. Разрешение на длительные свидания с близкими родственниками и иными лицами суд предоставил ещё в мае, опираясь на положения закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».