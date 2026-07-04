Мать и гражданская жена навестили Тимура Иванова в СИЗО «Лефортово»
Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов. Обложка © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV
Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов встретился в СИЗО «Лефортово» со своей матерью и гражданской супругой. О визите рассказал источник из окружения фигуранта, передаёт РИА «Новости».
Обе женщины уже побывали у арестованного. Разрешение на длительные свидания с близкими родственниками и иными лицами суд предоставил ещё в мае, опираясь на положения закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».
Напомним, что Тимур Иванов был арестован в апреле 2024 года в рамках расследования уголовного дела о получении взятки. Следственные органы оценили сумму предполагаемого вознаграждения в 4,1 миллиарда рублей. В июле 2025 года суд вынес приговор, назначив Иванову наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Дополнительно ему был назначен штраф в размере 100 миллионов рублей, а также принято решение о лишении государственных наград. Позднее в отношении фигуранта были возбуждены новые уголовные дела. Несмотря на это, Иванов настаивает на замене тюремного заключения отправкой на СВО.
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