«Искупить кровью» не дали: Мосгорсуд рассмотрит жалобу Иванова на отказ отправить его на СВО

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, осуждённый на 13 лет колонии за растрату, продолжает бороться за право уйти на фронт добровольцем. Мещанский суд уже отказал ему, но экс-чиновник подал апелляцию. Теперь его жалобу 15 июля рассмотрит Московский городской суд.

«В Мосгорсуд поступила апелляционная жалоба на решение Мещанского районного суда, которым было отказано в удовлетворении требований по административному исковому заявлению Иванова Тимура Вадимовича к Минобороны РФ и военному комиссариату», — сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

Рассмотрение жалобы Мосгорсудом назначено на 15 июля 2026 года.

В марте 2026 года военкомат Москвы официально отказал Иванову в заключении контракта и отправке в зону СВО. Суд признал действия ответчиков законными, отметив, что возможность уйти на фронт для искупления вины является привилегией, а не индульгенцией. Защита Иванова настаивает на том, что экс-чиновник готов выполнять боевые задачи в любом штурмовом подразделении. Адвокат Иванова Денис Балуев заявлял, что его подзащитный готов отправиться на СВО в качестве бойца штурмового отряда.

Помимо основного приговора, Иванов проходит по делу о взятках на сумму более 1,35 млрд рублей. Вину он не признал