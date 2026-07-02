Экс-замминистра обороны Иванов может сыграть свадьбу, не выходя из колонии

Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов находился в хорошем настроении на одном из последних очных судебных заседаний из-за возможной свадьбы с возлюбленной в СИЗО. Такую версию выдвинул «Царьград».

По наблюдениям корреспондентов, Иванов улыбался даже во время оглашения приговора и срока заключения. Его адвокат также говорил о «бодром настроении» подзащитного. Издание связывает это с Марией Китаевой, которая ранее работала в Минобороны, но ушла в декрет.

По данным СМИ, она регулярно приходила на заседания по делу Иванова. Очные слушания могли быть редкой возможностью для пары увидеться. По версии журналистов, отношения Иванова и Китаевой настолько серьёзные, что они якобы рассматривают возможность зарегистрировать брак за решёткой.

«Отец ребёнка Марии — Тимур Иванов. Это, кстати, не тайна, потому что адвокаты как раз надеялись изменить меру пресечения «гламурному генералу» после рождения малыша», — пишут авторы.