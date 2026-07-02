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2 июля, 15:03

Экс-замминистра обороны Иванов может сыграть свадьбу, не выходя из колонии

«Царьград»: Экс-замминистра обороны Тимур Иванов планирует жениться в колонии

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов находился в хорошем настроении на одном из последних очных судебных заседаний из-за возможной свадьбы с возлюбленной в СИЗО. Такую версию выдвинул «Царьград».

По наблюдениям корреспондентов, Иванов улыбался даже во время оглашения приговора и срока заключения. Его адвокат также говорил о «бодром настроении» подзащитного. Издание связывает это с Марией Китаевой, которая ранее работала в Минобороны, но ушла в декрет.

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По данным СМИ, она регулярно приходила на заседания по делу Иванова. Очные слушания могли быть редкой возможностью для пары увидеться. По версии журналистов, отношения Иванова и Китаевой настолько серьёзные, что они якобы рассматривают возможность зарегистрировать брак за решёткой.

«Отец ребёнка Марии — Тимур Иванов. Это, кстати, не тайна, потому что адвокаты как раз надеялись изменить меру пресечения «гламурному генералу» после рождения малыша», — пишут авторы.

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Напомним, Тимура Иванова арестовали в апреле 2024 года по делу о коррупции, тогда следствие оценило сумму предполагаемой взятки в 4,1 миллиарда рублей. В июле 2025 года суд приговорил его к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 100 миллионов рублей, лишив государственных наград. Позже возникли новые уголовные дела, однако Иванов вместо колонии требует направить его в зону СВО.

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Борис Эльфанд
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