В деле Тимура Иванова раскрыли схему маскировки взяток под гражданские сделки

Следствие считает, что коррупционные преступления, в которых обвиняется бывший замминистра обороны России Тимур Иванов и другие фигуранты дела, маскировались под гражданско-правовые отношения. Об этом говорится в материалах, оказавшихся в распоряжении ТАСС.

Согласно документам, фигурант дела Сергей Бородин в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве дал показания о ранее неизвестном следствию эпизоде. После этого было возбуждено новое уголовное дело о получении Ивановым взятки в 2022 году на сумму 152 млн рублей. По версии следствия, деньги экс-замминистра передал президент компании «Олимп Сити Строй» Александр Фомин «за общее покровительство по службе».

В материалах также говорится, что 112 млн рублей из этой суммы были перечислены со счёта компании «Проопт» на счета фирмы «Агрокомплекс русское село» после оформления договора займа.

Кроме того, Арбитражный суд Москвы на основании полученных от свидетелей объяснений удовлетворил исковые требования «Проопт» о признании недействительным договора займа с компанией «Агрокомплекс русское село» Сергея Бородина.

Ранее Тимуру Иванову смягчили условия содержания в следственном изоляторе, разрешив регулярные звонки и свидания. Экс-чиновнику в СИЗО теперь разрешено звонить родным до шести раз и получать два длительных свидания в месяц. Иванов чувствует себя удовлетворительно, соблюдает режим дня и нормально питается.