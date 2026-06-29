«Бизнес в Москве, жизнь в Париже»: Бывшая жена Иванова обосновалась во Франции

Светлана Захарова, бывшая супруга экс-замминистра обороны Тимура Иванова (осуждён на 13 лет за растрату), обосновалась во Франции. Вместе с ней в Париже живёт их дочь Александра, пишет «Царьград».

При этом связи с Россией женщина не разорвала: у неё сохранился бизнес в Москве, поэтому она регулярно летает из Парижа в столицу и обратно. О том, что предпочтение отдаётся французской стороне, свидетельствуют иски «Жилищника» и «Газпрома» за неуплату коммунальных услуг по арбатской квартире.

Источники издания не исключают, что расставание супругов было фиктивным — имущество они не делили, а после введения санкций против Иванова супруге стало неудобно ездить за границу. Кроме того, телеканал обратил внимание на русофобские высказывания падчерицы Александры, что объясняет, почему она предпочитает жить в Париже.

А ранее Life.ru сообщал, что Тимуру Иванову смягчили условия содержания в следственном изоляторе, разрешив регулярные звонки и свидания. Экс-чиновнику в СИЗО теперь разрешено совершать до шести звонков родным и получать два длительных свидания в месяц. Иванов чувствует себя удовлетворительно, придерживается режима дня и соблюдает питание.