Мосгорсуд отказал Тимуру Иванову в заключении контракта на службу в зоне СВО

Московский городской суд оставил в силе решение об отказе бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову в заключении контракта для прохождения службы в зоне СВО. Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

Суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Мещанского районного суда, который ранее отказал в удовлетворении административного иска Иванова к Минобороны России и военному комиссариату столицы.

Судебная коллегия по административным делам Мосгорсуда признала решение первой инстанции законным и обоснованным. Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения, после чего решение суда вступило в силу.