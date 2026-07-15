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Регион
15 июля, 15:24

Мосгорсуд отказал Тимуру Иванову в заключении контракта на службу в зоне СВО

Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев

Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев

Московский городской суд оставил в силе решение об отказе бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову в заключении контракта для прохождения службы в зоне СВО. Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

Суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Мещанского районного суда, который ранее отказал в удовлетворении административного иска Иванова к Минобороны России и военному комиссариату столицы.

Судебная коллегия по административным делам Мосгорсуда признала решение первой инстанции законным и обоснованным. Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения, после чего решение суда вступило в силу.

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Тимура Иванова задержали в апреле 2024 года по делу о получении взятки. По версии следствия, размер предполагаемого вознаграждения составил 4,1 млрд рублей. В июле 2025 года суд признал его виновным и назначил 13 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в 100 млн рублей. Кроме того, было принято решение лишить Иванова государственных наград. Позднее в отношении бывшего замминистра обороны возбудили новые уголовные дела. При этом сам Иванов добивается замены наказания на участие в СВО.

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Полина Никифорова
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