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17 июля, 11:21

На видео сняли, как часть трассы в Татарстане провалилась под землю

Обложка © Telegram / Mash Iptash

Обложка © Telegram / Mash Iptash

Участок трассы Челны — Сарманово в Татарстане обрушился и ушёл под землю прямо на глазах очевидцев. Видео с места опубликовал Mash Iptash.

Участок трассы Челны — Сарманово не выдержал течения воды и ушёл под землю. Видео © Telegram / Mash Iptash

На кадрах видно, как часть дороги проваливается, после чего люди начинают кричать от неожиданности. Позже становится заметно, что покрытие разрушилось сразу в нескольких местах.

Обрушившийся участок оказался затоплен. По данным телеграм-канала, дорога возле Янурусово рухнула из-за сильного течения воды. Сейчас проехать по этому маршруту можно только в объезд через Петровку.

«В целом, Татарстан уже обходит Венецию по ширине каналов. Смотрите сами», — пошутили авторы публикации.

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Дарья Денисова
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