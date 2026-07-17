В Анапе открыли для отдыхающих 89 пляжей, на проверке ещё 12

В Анапе к пляжному сезону допустили почти 90 пляжей, ещё дюжина ждёт результатов проверки. Об этом рассказали в канале правительства РФ в мессенджере «Макс» по итогам заседания комиссии под руководством зампреда кабмина Виталия Савельева.

«В настоящее время осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы. Работа находится на контроле Роспотребнадзора. Разрешительные документы уже получили 89 пляжей. Ещё 12 проходят экспертизу», — говорится в сообщении.

Масштабная группировка, задействованная в ликвидации ЧС, объединяет 768 человек и 186 единиц техники. В настоящее время под наблюдением находятся черноморская акватория, а также береговые территории Краснодарского края и Крымского полуострова.