Путин 17 июля собрал Совбез для обсуждения приоритетов России в АТР

Президент России Владимир Путин по видеосвязи провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

Главной темой стали приоритеты российской внешней политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Участники также обсудили, как должна быть организована совместная работа различных ведомств на этом направлении.

Развитие отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона относится к числу приоритетов российской политики на азиатском направлении. Москва взаимодействует с государствами региона как напрямую, так и через механизмы АСЕАН и другие международные площадки.