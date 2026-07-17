Путин 17 июля собрал Совбез для обсуждения приоритетов России в АТР
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Президент России Владимир Путин по видеосвязи провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.
Главной темой стали приоритеты российской внешней политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Участники также обсудили, как должна быть организована совместная работа различных ведомств на этом направлении.
Развитие отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона относится к числу приоритетов российской политики на азиатском направлении. Москва взаимодействует с государствами региона как напрямую, так и через механизмы АСЕАН и другие международные площадки.
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