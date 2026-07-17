Президент США Дональд Трамп стремится переложить ответственность за возможное поражение на предстоящих выборах в Конгресс на Китай. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил политолог-американист Малек Дудаков.

Эксперт напомнил, что обе американские партии традиционно обвиняют внешние силы в случае своих неудач. Демократы активно использовали «Рашагейт», пытаясь найти русский след в 2016 году. Теперь же Трамп, по словам Дудакова, пытается обвинить Китай в своём проигрыше в 2020-м и делегитимизировать предстоящие выборы в Конгресс, где республиканцы, вероятно, потерпят поражение.

Политолог отметил, что доказательная база администрации крайне слаба. Обвинения в том, что китайцы якобы купили данные американских избирателей, несостоятельны, поскольку эти сведения находятся в открытом доступе и их может приобрести любой желающий — этим занимаются многие иностранные компании для таргетированной рекламы.

«Уличить китайцев в чём-то неожиданном у Трампа пока не получается», — заключил Дудаков.

Ранее американская разведка в рассекреченном докладе пришла к выводу, что занимавшая тогда пост канцлера Германии Ангела Меркель почти наверняка предпочла бы, чтобы Дональд Трамп не был переизбран в 2020 году из-за личных разногласий и её мнения, что политика американца осложняла геополитическое положение Германии, ЕС и НАТО.