Трамп назвал РФ в числе «противников», якобы пытающихся влиять на выборы в США

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия входит в число государств, которые обладают возможностями для воздействия на избирательную инфраструктуру страны. Об этом он сообщил в телеобращении к гражданам.

Республиканец сообщил о рассекречивании данных разведки, касающихся безопасности систем голосования. По его словам, эти механизмы остаются уязвимыми для потенциальных атак. Среди предполагаемых «противников США», имеющих возможность влиять на избирательную инфраструктуру, находятся Россия, Китай, Иран и КНДР.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что американская администрация рассекретит разведывательные данные об уязвимости систем голосования в стране. Материалы содержат сведения о слабых местах избирательной инфраструктуры. Документы обнародуют незамедлительно. По его словам, это показывает, что избирательная система как никогда ранее уязвима для атак хакеров, злоупотребления и иностранного вмешательства.