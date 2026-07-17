Трамп рассекретит данные о критической уязвимости систем голосования в США

Американская администрация рассекретит разведывательные данные об уязвимости систем голосования в стране. Решение президент США Дональд Трамп объявил во время телеобращения в Белом доме.

По словам американского лидера, материалы содержат сведения о слабых местах избирательной инфраструктуры. Документы обнародуют незамедлительно.

«Сегодня я объявляю о немедленном рассекречивании и обнародовании критически важных разведывательных данных, которые содержат информацию о шокирующей уязвимости нашей инфраструктуры для голосования. Эти свидетельства показывают, что наша избирательная система как никогда ранее уязвима для атак хакеров, злоупотребления и иностранного вмешательства», — сказал республиканец.

Ранее Дональд Трамп заявил, что чиновники «глубинного государства» утаивали от президента и американского народа информацию о предполагаемом вмешательстве Китая в выборы США. По его словам, второй комплект документов, который обнародуют, показывает, что члены глубинного государства, очень известная группа людей, во многих случаях из разведывательного управления США, работали над тем, чтобы активно скрывать и умалять информацию о масштабе вмешательства Китая в выборы.