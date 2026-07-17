«Оскорбительное соседство»: Стриптиз-клуб у входа в храм вызвал громкий скандал в Ульяновске

В Ульяновске разгорелся скандал после открытия стриптиз-клуба рядом с храмом Трёх святителей и Спасским монастырём. В Симбирской епархии назвали такое соседство недопустимым и потребовали перенести заведение в другое место. Об этом сообщили в пресс-службе епархии.

«Симбирская епархия считает размещение стриптиз-клуба в данном месте оскорбительным и недопустимым», — говорится в сообщении.

Развлекательное заведение открыли в пристройке к историческому зданию бывшей Симбирской духовной семинарии. Рядом находится единственный вход к храму Трёх святителей со стороны улицы Гончарова, поблизости также расположен Спасский монастырь. В епархии подчеркнули, что сама деятельность подобных заведений в России не запрещена, однако их работа связана с рядом ограничений и должна находиться под контролем государственных органов и правоохранителей.

Представители церкви заявили, что историческое здание семинарии имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. По их мнению, размещение рекламы клуба рядом с информационным стендом храма выглядит как вызов общественной нравственности и традиционным духовным ценностям. В епархии также напомнили, что церковь ежедневно посещают прихожане, включая семьи с детьми, а при ней действует воскресная школа.

Также священнослужители считают, что появление подобного заведения у единственного прохода к храму противоречит требованиям законодательства о защите детей от вредной информации. Критику вызвала и реклама клуба в социальных сетях. По мнению представителей церкви, она содержит откровенные изображения, носит непристойный характер, унижает достоинство женщин и не соответствует общепринятым нормам морали.

В завершение епархия призвала собственников помещения отказаться от открытия клуба по этому адресу, а власти — проверить законность выданных разрешений. Пока единственным итогом стало снятие вывески с фасада, однако в епархии подчеркнули, что продолжат добиваться переноса заведения.