Неумелые реставраторы превратили Христа и Богородицу в «мультяшных персонажей»

В Бразилии властям пришлось закрасить скульптуры на тему Страстей Христовых после того, как их неудачно отреставрировали. Об этом пишет What's The Jam.

Скандал случился в городе Карму-ду-Кажуру в штате Минас-Жерайс. На главной площади стоят статуи, изображающие сцены распятия Христа. Приход заказал их реставрацию у подрядчика, но рабочие справились так плохо, что местные жители возмутились.

Они грубо закрасили белые скульптуры Христа и Богородицы, нарисовав им рты и глаза одной краской. Горожане сказали, что фигуры стали похожи на «мультяшных персонажей». Верующие назвали это покушением на святыни. Приход признал, что реставрация вызвала дискомфорт, и спешно закрасил статуи. Но назвать подрядчика или фирму, которые это сделали, в церкви отказались.

Представители горсовета заявили, что работы проводились без согласования с властями. Когда статую отреставрируют заново, пока не сообщается.

Ранее в Екатеринбурге открыли памятник режиссёру Алексею Балабанову. На церемонию в центре города пришли больше тысячи человек. Гостей приветствовали помощник президента Владимир Мединский, писатель Александр Проханов, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и его заместитель Рустам Галямов. Выступающие говорили о Балабанове с теплотой и подчёркивали, как важно, что на его родине появился памятник.