Почти век в запасниках: В Петербурге после реставрации показали портрет Николая I

В музее политической истории России открылись экспозиции, посвящённые 130-летию восшествия на престол Николая Второго, событиям на Ходынском поле и 120-летию российского парламентаризма. Посетителям впервые представили отреставрированное полотно прусского художника Франца Крюгера — «Парадный конный портрет императора Николая Первого».

Гигантская картина размером 4,5 на 3 метра поступила к реставраторам в состоянии «линолеума» с пожелтевшим лаком, почти в центре виднелись следы от прежних неудачных попыток заделать трещины. Мастеров закладывали на работу полтора года, но благодаря высокому качеству авторского холста они управились за четыре месяца.

«То, что вы сейчас видите — жемчужные облака, холодные приливы, лошадь, сиреневая гамма пейзажа — всего этого не было видно из-за жёлтого лака», — рассказала телеканалу «Санкт-Петербург» доцент кафедры живописи и реставрации Ирина Платова.

Конный портрет мог бы стареть и дальше, если бы в музее не случилась инвентаризация. «Картина неизвестного автора» терпеливо ждала в фонде, а когда рулон развернули — ахнули: перед хранителями предстала подлинная работа Крюгера, вспоминает хранитель Екатерина Костина.

Заказ Александр Второй отправил прусскому живописцу сразу после смерти отца. Полотно украшало Николаевский зал Зимнего дворца, но после Октябрьской революции императора в раме сменил Ленин, и о портрете забыли.

Художник работал дистанционно, из Пруссии, и в переписке дотошно уточнял детали — просил прислать литографии города и парадный мундир, в котором изобразил самодержца. В узких кругах мастера прозвали «лошадиным Крюгером» за анатомическую точность скакунов. На этом портрете он слегка уменьшил животное и чуть укрупнил всадника, чтобы тот не терялся на холсте.

Больше века картина была скрыта от глаз публики. Теперь, после реставрации, ценная находка вошла в постоянную экспозицию.

