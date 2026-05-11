«Вещи иногда умеют говорить»: В Петербурге открылась выставка реликвий войны и блокады

В Санкт-Петербурге начала свою работу выставка, представляющая семейные реликвии, принадлежавшие свидетелям войны и блокады. Эти предметы, бережно хранимые горожанами, служат живым напоминанием о прошлом для нынешних поколений, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Потёртый плюшевый мишка, переживший огонь, икона — небесный щит на минном поле, зеркало, отражавшее блокаду. Жительница Ирина Кострыгина рассказала, что в детстве любила смотреться в бабушкино старинное зеркало, а ещё любовалась серебряной статуэткой кавалера в шляпе с плюмажем — её прабабушка не променяла фигурку на хлеб в голодные годы.

«Дедушка поехал на удачу за вот этой девушкой. У них ничего не сложилось, хотя он и повидался с ней здесь. Но, тем не менее, эта девушка сыграла такую роль, что дедушка переехал в Ленинград. Здесь он пошел учится в Военно-морское училище и в 17 лет стал самым молодым полярником Советского союза, который оказался на Северном полюсе», — рассказал житель Санкт-Петербурга Владимир Шампаров.

Он случайно нашёл на чердаке старый чемодан деда-ветерана. Тот 97-летний старец уже плохо помнит прошлое, но его записи открыли историю: в 13 лет мальчишкой рвался на фронт, работал в колхозе, перевыполнял планы, а после войны отправился в Ленинград за любовью. Хотя отношения не сложились, он остался в городе и стал полярником.

Елена Казачинская рассказала о золотых часах деда, погибшего на фронте. В голод бабушка продала реликвию, чтобы спасти детей, а потом купила похожие и передала сыну со словами: «Такие же часы спасли нашей семье жизнь».

А у Ирины Лебедевой сохранились мамины часы. В эвакуации обессилевшая мать умерла в теплушке, а прохожий снял часы с её руки и надел восьмилетней Ире. Ещё свято берегут детское письмо девочки к отцу: «Дорогой папа, мама умерла». Отец защищал небо Ленинграда три года и получил личную благодарность от Сталина за сбор денег на танковую колонну.

