Праздничный салют на День Победы в Петербурге состоял из 30 залпов

Празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилось в Санкт-Петербурге громким и красочным салютом. Фейерверк стартовал в 22 часа на Петропавловской крепости.

Всего сделали тридцать залпов, каждый из которых получил своё название. Первый залп посвятили 81-й годовщине Победы. Второй — Верховному Главнокомандующему ВС РФ. Третий — Вооружённым силам Российской Федерации. Завершающий, тридцатый залп — победному салюту 1945 года.

Салют на 9 Мая в Санкт-Петербурге. Видео © Life.ru

Небо над Петербургом сверкало под крики «Ура!». Для лучшего обзора на набережных Невы отключили подсветку. Горели только огни Ростральных колонн. Факелы на Стрелке Васильевского острова в честь Дня Победы 9 мая зажигали трижды. Утром и днём — на два часа. Вечером — на три часа.

Ранее в Санкт-Петербурге утром 9 Мая в честь Дня Победы зажгли факелы Ростральных колонн. Невский проспект и прилегающие набережные перекрыли до окончания праздника. Сейчас на главной улице города дежурят только полицейские и волонтёры. Жителям домов и сотрудникам организаций на Невском разрешили проходить по тротуарам с 6 до 12 часов. Напомним, что первым в России праздничный салют в ознаменование 9 Мая прогремел на Камчатке.