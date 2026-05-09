День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 12:34

На «Саур-Могиле» в ДНР развернули самое большое в мире Знамя Победы

Мемориальный комплекс «Саур-Могила» в ДНР. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Мемориальный комплекс «Саур-Могила» в ДНР. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

В Донецкой Народной Республике на мемориальном комплексе «Саур-Могила» развернули самое большое в мире Знамя Победы. Об этом сообщил председатель правительства ДНР Андрей Чертков.

Размер полотнища составил 65 метров в длину и 35 в ширину. Акция была приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Курган «Саур-Могила» — знаковое место, где в 1943 году шли ожесточённые бои за освобождение Донбасса. В 2014-м и 2022-м высота вновь стала ареной сражений с ВСУ.

«Нас не запугать»: Гостья из ДНР рассказала об атмосфере на Параде Победы
«Нас не запугать»: Гостья из ДНР рассказала об атмосфере на Параде Победы

Кстати, первыми праздничный салют в честь Дня Победы встретили на Камчатке — орудийные залпы и фейерверки уже озарили небо полуострова. Сегодня вечером эстафету подхватят и другие регионы России: торжественные залпы прогремят во многих городах, став символом памяти о подвиге советского народа.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • День Победы
  • Общество
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar