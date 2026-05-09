На «Саур-Могиле» в ДНР развернули самое большое в мире Знамя Победы

В Донецкой Народной Республике на мемориальном комплексе «Саур-Могила» развернули самое большое в мире Знамя Победы. Об этом сообщил председатель правительства ДНР Андрей Чертков.

Размер полотнища составил 65 метров в длину и 35 в ширину. Акция была приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Курган «Саур-Могила» — знаковое место, где в 1943 году шли ожесточённые бои за освобождение Донбасса. В 2014-м и 2022-м высота вновь стала ареной сражений с ВСУ.