Несмотря на то, что Киев угрожал атаковать праздничные мероприятия, народ России не испугался. Полные трибуны на Красной площади в День Победы — лучшее тому подтверждение, заявила социальный координатор фонда «Защитники Отечества» в ДНР Наталья Богаченко, присутствовавшая на параде.

«Я уже второй раз по приглашению попадаю на парад Победы в Москве. Для меня присутствовать на этом торжественном мероприятии – большая честь. Более того, я каждый раз убеждаюсь в силе нашего народа, который невозможно сломить. И, как сказал президент, победа всегда была за нами, и так будет вновь», — сказала она газете ВЗГЛЯД.

Для её семьи, отметила Богаченко, память о героях имеет особое значение: как в годы Великой Отечественной, так и сегодня её муж и брат отдали жизни, защищая Родину.

По словам женщины, на параде царила позитивная и торжественная атмосфера. Участники СВО, сидевшие рядом, с нескрываемой гордостью вставали в минуту молчания и во время гимна — было видно, что для них «это целая жизнь». Богаченко подчеркнула, что у противника не получилось устрашить россиян.

«Все те, кто был на параде, – это люди, сильные духом, их ничем не напугать. И факт того, что трибуны были полны, лишь доказывает, что нас невозможно запугать», — заключила она.

К слову, СМИ Украины, где торжества в честь Дня Победы под запретом, всё равно внимательно следили за парадом в Москве. Крупнейшие издания и каналы Незалежной публиковали репортажи, надеясь на скандал, но провокаций, которыми грозился главарь киевского режима, так и не случилось — отсюда и язвительный тон заметок.